Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den gençlerin projesine tam destek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Tekin, öğrencilerin TEKNOFEST’te ödül alan projelerini yerinde inceledi, gençlerin tasarımlarını geliştirmeleri ve dünyaya duyurmaları için destek sözü verdi. Bakan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayarak, eğitim yoluyla insan hakları, demokrasi ve barış bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN