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Milletvekilleri kayıt yaptırıyor! TBMM’de yeni dönem başlıyor

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 13:39
Son dakika haberleri… 28'inci dönem milletvekili genel seçiminin ardından milletvekillerinin TBMM’de kayıt işlemleri sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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