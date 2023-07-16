Milletin zaferi 15 Temmuz Beylerbeyi’nde anıldı! On binler Beylerbeyi Stadı’nda bir araya geldi

15 Temmuz destanının 7. yıl dönümünde on binler ellerinde Türk bayraklarıyla İstanbul'da Beylerbeyi Stadı’na akın etti. Birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinlikte şehitler tek tek anıldı.

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