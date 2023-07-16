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Milletin zaferi 15 Temmuz Beylerbeyi’nde anıldı! On binler Beylerbeyi Stadı’nda bir araya geldi

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Giriş: 16.07.2023 08:52
Güncelleme:16.07.2023 08:54
15 Temmuz destanının 7. yıl dönümünde on binler ellerinde Türk bayraklarıyla İstanbul'da Beylerbeyi Stadı’na akın etti. Birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinlikte şehitler tek tek anıldı.
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