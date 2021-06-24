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Millete hizmet için ayrılan paraları CHP'ye yandaş medya için harcamışlar! İşte o belediye başkanları

A Haber
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Giriş: 24.06.2021 22:48
Güncelleme:24.06.2021 22:49
Artı bir televizyonunun kurulması sürecinde CHP'li belediye başkanlarından para toplandığı iddiası, yine bir CHP'li belediye başkanı tarafından doğrulandı. Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Mustafa Zengin, televizyon kanalı kurulması için paranın nasıl toplandığını A Haber'e anlattı. Zengin, kendi belediyesi dışında birçok belediyenin de bu oluşuma destek verdiğini itiraf etti. İşte millete hizmet için harcanması gereken paraları, CHP'nin sözcülüğünü yapması için kurulan TV'ye aktaran o belediyeler...

Artı bir televizyonunun kurulmasında İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarından para toplandığı iddiası, yine bir CHŞP'li belediye başkanı tarafından kabul edildi.

2009-2014 yılları arasında CHP'den Maltepe Belediye Başkanı seçien Mustafa Zengin'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Zengin, "Gezi olayları sürecinde bir toplantı oldu, belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu bu toplantıda sunumlar yapıldı. Para toplanması gerektiği söylendi.

Eski Başkan Mustafa Zengin, bu süreçte dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın fonksiyonuna dikkat çekti...

Zengin, "Ne kadar bu işin maliyeti dedim, o da Erdoğan Toprak'a döndü ve nedir dedi, o da her belediye başkanı 300 bin lira verirse bu iş olur dedi."

Televizyon kanalı kurulması için CHP'li başkanlardan para istenmesini hayretle karşıladığını söyleyen dönemin Maltepe Belediye Başkanı
Mustafa Zengin, aynı kadronun kapısına, lojistik destek için geldiğini de dile getirdi.

500 BİN LİRA İDDİASI

"Kanal binasının iç bölmelerini yapıver bari dediler." diyen Zengin, "Yolladım arkadaşları ölçün dedim. 500 bin lira mastraf var denilince hemen çıkın oradan dedim, konu kapandı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleştirilen para toplama çalışmasına destek veren belediye başkanlarını da açıklayan Zengin, Kendi belediyesinin dşında, Beşiktaş, Kartal, Bakırköy ve Kadıköy bediye başkanları da CHP'nin medya kurması için millete hizmet için ayrılan paraları verdiğini söyledi.

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