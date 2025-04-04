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Millet veto etti Özgür Özel savundu!

Millet veto etti Özgür Özel savundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 18:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumdan yeterli destek görmeyen boykot kararını savunarak, boykotun önümüzdeki hafta da devam edebileceğini söyledi. Olağanüstü kurultay üzerinden parti içi muhalefete de göndermede bulunan Özel, bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Ayrıca, başarısız olması durumunda siyaseti bırakıp evine döneceğini dile getirdi.
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