Millet İttifakı'nda FETÖ'cü isimlere iade-i itibar yarışında CHP önde! Yuvarlak masada KHK yarışı

Millet İttifakı'nda özellikle CHP'nin FETÖ'cülere yönelik iade-i itibar çabaları tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan kişilere görev iadesi sözü verirken İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin de konuya yönelik açıklamaları bulunuyor. Diğer yandan Yargıtay'ın tepki çeken kararı tahliye edilen ve annesi Melek Çetinkaya'nın FETÖ'ye dizdiği methiyler ile gündem olan Taha Furkan Çetinkaya, Meclis'te Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.