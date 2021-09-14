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Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi: Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüş ayrılığı ittifakı etkiliyor.

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Giriş: 14.09.2021 00:09
2023 seçimlerine yönelik Millet İttifakı'nda çıkacak aday hakkında farklı senaryolar ve isimler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Millet İttifakı'nda aday konusunda henüz bir karar verilemezken Ekrem İmamoğlu konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olarak görevini devam etmesini isterken, İmamoğlu için "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi yapan Akşener ise İmamoğlu ismini parlatmaya çalışıyor. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?
Millet İttifakı’nda Ekrem İmamoğlu krizi
Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi
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