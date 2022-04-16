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Millet İttifakı içinde beş ayrı senaryo

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Giriş: 16.04.2022 00:08
Millet İttifakı'ndan oluşabilecek yeni ittifaklara ve ihtimallere ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Onur Erim önemli ifadeler kullandı. Millet İttifakı içinde yaşabilecek 5 senaryoyu tek tek yorumlayan Erim "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle imkansız. Hatta bu duruma Meral Akşener de karşı çıkıyor. " ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakı'nda yaşanabilecek 5 senaryo...
Millet İttifakı içinde beş ayrı senaryo
Millet İttifakı içinde beş ayrı senaryo
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