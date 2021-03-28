Millet İttifakı dağılıyor mu? Yeni partiler oyları bölecek mi? Anketler ne diyor?

Millet İttifakı cephesinde yaşanan krizlerin ardından partiler bu kez de kendi içinde yaşanan ve yaşanması muhtemel bölünmeleri konuşuyor. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ayrılıp kendi partileriyle yola devam etme kararı, yine Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Peki anketlere ve parti tabanına bu ayrılıklar nasıl yansıdı? İşte detaylar...

Muhalefet cephesinde son zamanlarda işler bir hayli karışık. Millet İttifakı'ndaki çatırdama sesleri artık daha şiddetli. Özellikle CHP ve İYİ Parti arasındaki HDP krizi gittikçe derinleşiyor. Ama daha da derinleşen bir çatlak daha var. O da CHP ve İYİ Parti de yaşanan parti içi muhalefet krizleri.

Muhalefet cephesinde bunlar yaşanırken haliyle kurulan ve kurulacak olan partilerin toplumdaki karşılığının ne olacağı merak konusu.

Son zamanlarda yapılan anketlerde dikkatler özellikle İnce, Sarıgül ve Özdağ'a çevrilmiş durumda. Özellikle rakamlar CHP tabanında Muharrem İnce'nin önemli bir oranda bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

CHP'den ayrılan İnce ve Sarıgül yaptıkları konuşmalarda, hedefledikleri seçmen kitlesinin daha geniş olduğunu söylemişti. Peki bu durum şimdiden sahaya yandı mı?

Ve İYİ Parti. Ümit Özdağ'ın yeni parti açıklamasıyla birlikte İYİ Parti cephesinde de oy kaybının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kurulduğu günden bu yana bir çok kurucusunu kaybeden son kurultayda ortaya çıkan skandallar, HDP ile yapılan gizli ittifak ve gizli anayasa çalışmaları iddiaları partide büyük fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı. Yani Özdağ'ın yanı sıra İYİ Parti farklı bölünmeler de yaşanabilir.