Millet iradesinin sesi oldu! İhanet ve diriliş gecesinde A Haber’de yaşananlar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki o gece neler yaşandı? A Haber o gece neden hedef alındı? 15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? Tanıkları anlattı…

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