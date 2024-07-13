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Millet iradesinin sesi oldu! İhanet ve diriliş gecesinde A Haber’de yaşananlar

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 13.07.2024 16:14
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki o gece neler yaşandı? A Haber o gece neden hedef alındı? 15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? Tanıkları anlattı…
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