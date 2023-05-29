Millet bir kez daha Erdoğan dedi! Ankara’da seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Türkiye seçimini yaptı ve millet bir kez daha "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Başkan Erdoğan'ın zaferiyle birlikte Ankara'da coşku doruğa çıktı. On binlerce kişi seçim zaferini, meydanlarda kutladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN