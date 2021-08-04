04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınına kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken termik santralin çevresine ise hendekler kazıldı. Alevler santrale ulaşmadan durduruldu ve tedbirler artırıldı. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.