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Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 11:34
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınına kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken termik santralin çevresine ise hendekler kazıldı. Alevler santrale ulaşmadan durduruldu ve tedbirler artırıldı. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
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