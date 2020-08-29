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Miçotakis ile Trump'ın görüşmedeki telefonun üzerindeki logo ne anlama geliyor?

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Giriş: 29.08.2020 22:57
Güncelleme:29.08.2020 23:05
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkanı Trump görüşmesi, Akşam Gazetesi yazari Hikmet Genç tarafından A Haber'de değerlendirildi. Gündeme damga vuran olay ise servis edilen fotoğraftaki telefonun üzerinde yer alan logo oldu. Peki telefondaki logo ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gerginlik üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dünya gündemine oturan konuşmada dikkat çeken ise telefondaki logo oldu.

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, görüşmenin detaylarını A Haber'de yorumladı.

LOGO NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber ekranlarındaki Diplomasi programında konuya açıklık getiren Hikmet Genç, "Eskiden Rusya-Amerika soğuk savaş döneminde bir kırmızı hat vardı. Direk konuşma ve çok gizli konuşmalardan bahsediyoruz. Bu bir Amerikan malı kriptolu telefon. Muhtemelen Amerikalıların Miçotakis ile çok özel konuları görüşmek için ayarladığı kriptolu bir telefon. Bu normal bunu anlayabilir. Ancak buradaki olay bunun servis edilmesi. Parmak köşeye çekilmiş, 'Amerikan malı' yazısının görünmesi istenmiş. Burada, "Biz gizli gizli Amerikalılarla görüşüyoruz. Gerekirse dünyayı arkamıza alırız" mesajı. Bu meselede şöyle cevap verilir, "sadece telefon mu yoksa fotoğrafın hepsi mi Amerikan malı" şeklinde konuştu.

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