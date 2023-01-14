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MHP'nin Kızılcahamam kampı! 3 gün sürecek gündem seçim çalışmaları

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 10:25
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güne ülkücü şehitler anıtını ziyaret ederek başladı. Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş  aktardı.
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