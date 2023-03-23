MHP'li Yalçın "Sızma var" dedi! MHP listelere sızmaya çalışan FETÖ'cüleri nasıl engelledi?

MHP yaptığı yazılı açıklama ile partilerinin aday adayı listelerine sızma girişimleri tespit edildiğini duyurdu. MHP milletvekili listelerine sızmaya çalışan FETÖ'cüleri nasıl engelledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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