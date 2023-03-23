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MHP'li Yalçın "Sızma var" dedi! MHP listelere sızmaya çalışan FETÖ'cüleri nasıl engelledi?

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 11:52
MHP yaptığı yazılı açıklama ile partilerinin aday adayı listelerine sızma girişimleri tespit edildiğini duyurdu. MHP milletvekili listelerine sızmaya çalışan FETÖ'cüleri nasıl engelledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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