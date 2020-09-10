MHP'den ihraç edilen Erhan Usta 'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçti. Genel Başkan Meral Akşener'in törenle rozet taktığı Erhan Usta'nın İYİ Parti'ye geçmesinin ardından geçmişteki videosu sosyal medyada gündem oldu. Usta, yaptığı basın açıklamasında "İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın, İYİ Parti'ye katıldı. Usta'nın rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından bir törenle takıldı.

MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı.

Rozet töreninin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya Usta'nın geçmişte İYİ Parti ile ilgili söylediği sözlerin bulunduğu bu videoyu birbirine göndermeye başladı.

Videoda Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta şu ifadeleri kullanıyor: "CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ'de destekliyor."

Bilindiği üzere Koray Aydın'da İYİ Parti için yine FETÖ'cüler destekliyor açıklaması yapmıştı.