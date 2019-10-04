MHP'den, CHP-HDP ittifakına sert tepki: "Türkiye'ye tuzak kuranlarla hesaplaşacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan Yönter, CHP'nin yanlış bir rotada olduğunu uzun bir süredir takip ettiklerini belirterek, "Sayın genel başkanımız CHP ve HDP arasında kurulmuş ittifak hukukunu her fırsatta dile getirmiş milletimizle paylaşmıştır. HDP demek PKK, kan, ihanet, kundaktaki bebeklere kurşun sıkmak, bekamıza kastetmek demektir. Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir parti PKK'nın siyasetteki uzantısıyla bir ittifak yaparsa ve bu kapsamda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye'ye adeta engel olmak için her mücadeleyi ortaya koyarken MHP buna sessiz mi kalsın? Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız" diyerek CHP ve HDP'nin Türkiye'ye tuzak kurduğunu ifade etti.