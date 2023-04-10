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MHP seçim beyannamesinde sona gelindi

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Giriş: 10.04.2023 16:31
Milletvekili aday listesini YSK'ya 7 Nisan'da teslim eden MHP, seçim beyannamesinde de son rötuşları yapıyor. Beyannamede öncelik deprem yaralarının sarılması.
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