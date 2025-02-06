06 Şubat 2025, Perşembe
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Son derece iyi"
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi. Partiden yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin, "Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." ifadeleri yer aldı.