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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: Son derece iyi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Son derece iyi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 21:40
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi. Partiden yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin, "Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." ifadeleri yer aldı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: Son derece iyi
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi!
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