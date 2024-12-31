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MHP lideri Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: İmralı – DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıç

MHP lideri Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: İmralı – DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 13:46
MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yıl için mesaj yayınlarken İmralı ve DEM Parti görüşmesine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Bahçeli 'İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.' dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: İmralı – DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıç
İmralı – DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıç
"İmralı – DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıç"
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