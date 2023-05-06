06 Mayıs 2023, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yalova'da önemli açıklamalar: Türkiye'yi kumar masasında pazarlamak istiyorlar
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'da katıldığı miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada HDPKK'lı isimlerin "Afrin'i geri alacağız" çıkışına yönelik "Bu hainler ancak müebbet alır" ifadelerini kullandı. Türk milletinin zillete düşmeyeceğini söyleyen Bahçeli "Türkiye'yi kumar masasında pazarlamak istiyorlar" dedi. Bahçeli ayrıca Cumhur İttifakı'na verilecek oyların teröristlere sıkılmış bir mermi olacağını ifade etti.