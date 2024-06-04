04 Haziran 2024, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalar: Bize tokat atanın elini kırarız
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasetteki yumuşama tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Açılan tiyatro perdelerine MHP olarak karnımız toktur. Bize tokat atanın elini kırarız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye de DEM Parti konusunda yüklenen Bahçeli "Çok terörist görmek istiyorsanız yanınızdakilere bakın" dedi. DEM'li Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını da yorumlayan Bahçeli "Seçimlere katılması bile başlı başına bir skandal" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....