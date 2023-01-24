MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AYM'nin HDP'nin kapatılması davasını seçim sonrasına bırakma çabasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu terörün çarkına su taşımaktır. HDP derhal kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, The Economist'in Başkan Erdoğan üzerinden Türkiye'ye yaptığı saldırıyı da gündemine aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçimler yaklaştıkça, zehirli yılanlar delikten çıkıyor" ifadelerine yer verdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert çıkan Bahçeli, "Şeytan piyonunu kınamak yetmez." şeklinde konuştu.

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