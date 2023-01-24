24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 11:35
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AYM'nin HDP'nin kapatılması davasını seçim sonrasına bırakma çabasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu terörün çarkına su taşımaktır. HDP derhal kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, The Economist'in Başkan Erdoğan üzerinden Türkiye'ye yaptığı saldırıyı da gündemine aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçimler yaklaştıkça, zehirli yılanlar delikten çıkıyor" ifadelerine yer verdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert çıkan Bahçeli, "Şeytan piyonunu kınamak yetmez." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
’’Millet İttifakı’nda ise bir bocalama var’’
''Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var''
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Şehadetinin 22. yılı
Şehadetinin 22. yılı
Alçak saldırıya sert tepki
Alçak saldırıya sert tepki
CHP’li başkandan şoförüne kıyak!
CHP'li başkandan şoförüne kıyak!
Elleriniz kırılsın! Bakıcı dehşeti
Elleriniz kırılsın! Bakıcı dehşeti
Bay Kemal’in ’Akşener-İmamoğlu’nu bitirme planı
Bay Kemal'in 'Akşener-İmamoğlu'nu bitirme planı
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP’yi karıştırdı!
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP'yi karıştırdı!
ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı!
ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı!
Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler!
Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!
Karaköy’deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Daha Fazla Video Göster