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MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar: Devlet aklı dediğimiz budur

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar: Devlet aklı dediğimiz budur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 11:42
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Piyasadaki sahte dolar iddialarını yorumlayan Bahçeli bu iddiaların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğunu vurguladı. Esad'ın Türkiye'nin uzattığı eli tutmadığını belirten Bahçeli "Vakit geçmiş değil, diyalog kurması kendi hayrınadır. Aklını başına al." ifadelerini kullandı. Bahçeli Türkiye'nin YPG yok edilene kadar sahayı boşaltmayacağını vurgularken Türkiye olarak hiçbir ülkenin toprağında gözümüzün olmadığını belirtti. Orta Doğu'daki yüksek tansiyona ilişkin de yeni operasyon için sinyal veren Bahçeli adres olarak ise Münbiç'i işaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrı yapan Bahçeli "Adam gibi siyaset yap. Halk sizden umudunu kesti. CHP'nin göreceği rüya sadece kabustur" ifadelerini kullandı.
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