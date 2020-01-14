MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında "Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan, Hafter ve ve Sisi rahatsız, Kılıçdaroğlu da rahatsız. CHP kimin tarafındadır?" dedi. Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın kitabından sözde tiyatro çıkaranlar bu ülkenin köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın." ifadelerini kullandı.