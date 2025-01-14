14 Ocak 2025, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah’ın izniyle." ifadelerini kullandı.