MHP lideri Devlet Bahçeli: Hazımsızlık Kelime-i Tevhid'deyse tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünden dönen vatandaşa saldırıya sert tepki gösteren Bahçeli, "Be hey cahiller güruhu hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'deyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum; La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah." ifadelerini kullandı. Diğer yandan sosyal medyada artan tartışmalara değinen MHP lideri, "Sosyal medya artık taşınması bir yüktür ve zehirlidir, sosyal medya kullanımını düzenlemeliyiz. Sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş milli ve manevi hayatımızı çürütmektedir. “Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan düzenlenmeli ya da bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz.”" dedi.