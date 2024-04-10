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MHP lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Ayrışma kararından vazgeçmeli

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Giriş: 10.04.2024 08:25
Güncelleme:10.04.2024 08:29
Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, ziyareti sonrası açıklamalarda bulunurken, kongre kararı alan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Bahçeli, "Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararı alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenmelerini düşünmekteyim" dedi.
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