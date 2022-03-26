MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki:!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya'da düzenlenen belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Bizde yalan, palavra, hayal tacirliği yoktur. Biz MHP'yiz. Bizim sözümüz senettir. belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri su altında kalmışken deniz kenarında tatil yapmaz. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri deprem felaketi yaşarken kayak yapmaz.'' dedi.