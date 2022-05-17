17 Mayıs 2022, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya’nın bekleme odasına alınması en doğru karardır. NATO adaylıkları zamansız ve yersizdir. MHP, üye olmalarına karşıdır.” ifadelerini kullandı.