29 Kasım 2022, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Cumhurbaşkanı 3 dönem seçilsin" önerisi! 6'lı masaya sert sözler
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Anayasa önerisine tepki gösteren Bahçeli, "Devletin temellerine dinamit yerleştirmektir" ifadelerine yer verdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinerek "Türkiye Yüzyılı'nda 5'er yıllık 3 dönem olarak seçilsin" dedi.