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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Giriş: 16.09.2021 18:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Millet İttfakı'nın adayı kim olacak? tartışmalarıyla gündemin meşgul edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Zilletin aday meselesi milletin meselesi değildir. Terörist Demirtaş’ın kanlı teklifleri, Sorosçu Kavala’nın kansız tembihleri, dış mihrakların karmaşık tertipleri, PKK/FETÖ kaotik tezvirleri, Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin kirli tezgâhları aziz Türk milletine sökmeyecektir." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, CHP'li Tunç Soyer ve Kılıçdaroğlu'na çıplak semazen skandalı sebebiyle tepki gösterdi. Bahçeli, ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da yüklendi.
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