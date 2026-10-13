MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değinerek, "Ne gerekiyorsa onu yaparız. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkânlar kullanılmalıdır. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli" dedi. Atina'ya da net mesaj veren Bahçeli, "Bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz." ifadelerine yer verdi.