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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 13:53
MHP lideri Devlet Bahçeli 'CHP'ye kayyum' iddiaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir.' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında
CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında
"CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında"
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