17 Nisan 2025, Perşembe
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP zaten fiili vesayet ve kayyum altında
MHP lideri Devlet Bahçeli 'CHP'ye kayyum' iddiaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir.' dedi.