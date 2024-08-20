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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 17-25 Aralık darbe sürecidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 17-25 Aralık darbe sürecidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 15:20
MHP lideri Devlet Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." açıklamasında bulundu.
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