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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Ramazan mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 18:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Ramazan mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
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