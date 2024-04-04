05 Nisan 2024, Cuma
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MGK'da terör mücadele vurgusu: Bölgede terör örgütlerine ve onların destekçilerine yer yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. 2,5 saat süren toplanın ardından yazılı açıklama yapıldı. MGK terörle mücadele vurgusu yapılarak, "Bölgede terör örgütlerine ve onların destekçilerine yer yok" ifadeleri kullanıldı.