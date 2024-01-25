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MGK sonrası yazılı açıklama! Terör örgütüyle mücadele vurgusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 22:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olurken Irak'ın kuzeyinde 21 askerimizin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantı sona ererken yapılan yazılı açıklamada terörle mücadeleye vurgu yapıldı. Açıklamada "Huzurumuzu bozmaya niyet edenleri sınırlarımıza dahi yaklaştırmayarak bertaraf ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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