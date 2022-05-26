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MGK sonrası flaş kararlar |İşte 26 Mayıs 2022 bildirisi
MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA
YENİ OPERASYON SİNYALİ!
MİLLÎ GÜVENLİK KURULU, 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANMIŞTIR.
TOPLANTIDA;
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İLE BEKAMIZA YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA AZİM, KARARLILIK VE BAŞARIYLA İCRA EDİLEN OPERASYONLAR HAKKINDA KURULA BİLGİ SUNULMUŞ VE İLAVE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.
2. GÜNEY SINIRLARIMIZIN TERÖR TEHDİDİNDEN ARINDIRILMASI İÇİN HÂLİHAZIRDA İCRA EDİLEN VE EDİLECEK OLAN HAREKÂTLARIN KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE EGEMENLİĞİNİ HİÇBİR SURETTE HEDEF ALMADIĞI, MİLLÎ GÜVENLİK İHTİYAÇLARIMIZIN GEREĞİ OLDUĞU BELİRTİLMİŞ; BU HAREKÂTLARIN, KOMŞULARIMIZIN DA HUZUR VE GÜVENLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAĞININ ALTI ÇİZİLMİŞTİR.
NATO ÜYELERİNE ÇAĞRI
3. MENSUBU OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLARDA VE İTTİFAKLARDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GEREĞİNİ HER DAİM MÜTTEFİKLİK RUHU VE HUKUKU İLE AHDE VEFA İLKESİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREN TÜRKİYE'NİN, AYNI SORUMLULUK VE SAMİMİYETİ MÜTTEFİKLERİNDEN DE BEKLEDİĞİ VURGULANMIŞ; BİLHASSA İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI OLAN TERÖRİZME DESTEK VEREREK VE HİMAYE EDEREK ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA İHLAL EDEN ÜLKELERE BU TUTUM VE DAVRANIŞLARINA SON VERME VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALMA ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
4. UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞIN DURDURULMASI VE BARIŞÇIL ÇÖZÜME GİDEN YOLUN AÇILMASI İÇİN VAKİT KAYBETMEKSİZİN KAPSAMLI ATEŞKES İLAN EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞ; UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE ULAŞILACAK BİR ÇÖZÜMÜN, BÖLGEMİZDE KALICI BARIŞIN TESİSİNE ESAS TEŞKİL EDECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİR.
YUNANİSTAN'A UYARI
5. ULUSLARARASI HUKUKU VE TARAF OLDUĞU ANTLAŞMALARI İHLAL EDEN YUNANİSTAN'IN EGE DENİZİ'NDE TEDRİCEN ARTAN KIŞKIRTICI EYLEMLERİ VE İŞ BİRLİĞİ ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİLMESİ GEREKEN İTTİFAKLARI İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK GAYRETLERİ ELE ALINMIŞ; MİLLETİMİZİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI HUSUSUNDAKİ KARARLI TUTUMUMUZUN TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEĞİ VURGULANMIŞTIR.
"İSLAM" ÜZERİNDEN PROVOKASYONA GEÇİT YOK
6. SON DÖNEMDE BAZI ÜLKELERDE İSLAM DÜŞMANLIĞININ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMESİNDEN DUYULAN ENDİŞE DİLE GETİRİLMİŞ; İLGİLİ ÜLKELERE, KUTSAL KİTABIMIZ KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASINA VE VATANDAŞLARIMIZIN FİİLÎ SALDIRILARLA HEDEF ALINMASINA VARAN KIŞKIRTICI EYLEMLERİN GÖRMEZDEN GELİNMEMESİ VE ENGELLENMESİ HUSUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI HATIRLATILMIŞTIR.
LİBYA MESAJI
7. LİBYA'DA SAĞLANAN İSTİKRAR İLE ÜLKENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASININ VE YENİ ÇATIŞMALARA YOL AÇABİLECEK ADIMLARDAN KAÇINILMASININ ÖNEMİ VURGULANMIŞ; HALKIN BEKLENTİLERİYLE UYUMLU ŞEKİLDE, MİLLÎ UZLAŞI TEMELİNDE ADİL, HÜR VE MUTEBER SEÇİMLERİN TÜM LİBYA SATHINDA DÜZENLENMESİNE DUYULAN İHTİYAÇ TEYİT EDİLMİŞTİR.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNULUR.