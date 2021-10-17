17 Ekim 2021, Pazar
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Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler! Mevlid Kandili gecesi ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili önemi....
HZ. Peygamberin doğumunu kutladığımız mübarek Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mübarek Kandil Gecesi'ni müminler ibadetlerle dolu bir şekilde geçirecek. Dualar edilecek, namazlar kılınacak ve bu anlamlı günün faziletine varılacak. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Peki; Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte; Mevlid Kandili gecesi ibadetleri!.