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Mevlana’nın çağrısına kulak verenler Konya’daydı! Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını

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Giriş: 23.12.2022 14:45
Güncelleme:23.12.2022 14:46
Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü’nde, Şeb-i Arus etkinlikleri için 150 bin kişi kenti ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdulsettar Yarar, yıl boyunca Mevlana’yı ziyaret için kente gelenlerin sayısının 3 milyon 500 bini geçtiğini söyledi.
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