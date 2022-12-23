Mevlana’nın çağrısına kulak verenler Konya’daydı! Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını

Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü’nde, Şeb-i Arus etkinlikleri için 150 bin kişi kenti ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdulsettar Yarar, yıl boyunca Mevlana’yı ziyaret için kente gelenlerin sayısının 3 milyon 500 bini geçtiğini söyledi.

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