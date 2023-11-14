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Metrobüs durağında saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada

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Giriş: 14.11.2023 12:58
İstanbul Üsküdar'da bulunan bulunan metrobüs durağında 3 kadın tekme tokat birbirine girdi. Sabah saatlerinde yaşanan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi.
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