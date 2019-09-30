Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu | Video

İstanbul Altunizade ​metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi.