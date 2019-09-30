30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.09.2019

Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu | Video

İstanbul Altunizade ​metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir
Erdoğan flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
Erdoğan flaş Cemal Kaşıkçı mesajı
Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! Etkinliği terk etmek zorunda kaldı
Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! Etkinliği terk etmek zorunda kaldı
İşte TSK'nın yeni üyesi 'ARMOL'
İşte TSK'nın yeni üyesi 'ARMOL'
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
Balıkesir'de polislere kafa tutan iki magandanın ifadesi ortaya çıktı
Balıkesir'de polislere kafa tutan iki magandanın ifadesi ortaya çıktı
Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki
Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki
Daha Fazla Video Göster