Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 2 buçuk milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen kaybeden Kemal Kılçdaroğlu yaptığı açıklamada ağır bir yenilgi almadıklarını vurguladı. Sanatçı Metin Akpınar, Bay Kemal'in sözlerini eleştirirken "Bir tarafta 2 buçuk milyon fark oy varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...