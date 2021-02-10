Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı! A Haber muhabiri canlı yayında değerlendirdi

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, A Haber canlı yayınında İstanbulluları uyardı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ergen, "Fırtınanın özellikle İstanbul'da şiddetli olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerdeki çatı uçmaları ve ağaç sökülmeleri yeniden bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Fırtınaın 75-88 KM'ye kadar çıkabileceği ifade edilirken, çatı uçmalarının görülebileceği açıklandı" şeklinde konuştu.