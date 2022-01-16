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Metaverse'de Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni satışa çıkardılar

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Giriş: 16.01.2022 23:54
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber ekranlarında katıldığı Canan Barlas ile Gündem programında Metaverse hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Erandaç, 2050'de yepyeni bir sanal dünya kurulacağının altını çizerken, Metaverse'de Sultahmet ve Ayasofya camilerinin satışa çıkarılmasına da değindi. İki caminin de Metaverse'de satış fiyatını açıklayan Erandaç, Türkiye'ye de bu konuda uyarılarda bulundu. Peki metaverse nedir? İşte detaylar...
Metaverse’de Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ni satışa çıkardılar
Metaverse'de Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni satışa çıkardılar
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