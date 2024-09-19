19 Eylül 2024, Perşembe
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Meta'dan milli sporcu Necmettin Erbakan'a Filistin engeli!
Son dönemlerde Filistin ve Haniye paylaşımlarının kaldırılması ile gündeme gelen Meta'dan bir skandal daha geldi. Dabka dansı yaptığı ve Filistin bayrağı açtığı için şampiyonluğu iptal edilen ve dünya Kung-Fu şampiyonu olan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz bayrak açtığı anların yer aldığı videoyu kaldırmadığı için İnstagram hesabı kapatıldı.