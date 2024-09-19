19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Meta'dan milli sporcu Necmettin Erbakan'a Filistin engeli!

Meta'dan milli sporcu Necmettin Erbakan'a Filistin engeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2024 18:26
Son dönemlerde Filistin ve Haniye paylaşımlarının kaldırılması ile gündeme gelen Meta'dan bir skandal daha geldi. Dabka dansı yaptığı ve Filistin bayrağı açtığı için şampiyonluğu iptal edilen ve dünya Kung-Fu şampiyonu olan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz bayrak açtığı anların yer aldığı videoyu kaldırmadığı için İnstagram hesabı kapatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meta’dan milli sporcu Erbakan’a Filistin engeli!
Meta'dan milli sporcu Erbakan'a Filistin engeli!
İsrail Lübnan’daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
İsrail Lübnan'daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
Tekirdağ’da operasyon: 143 kişi yakalandı
Tekirdağ'da operasyon: 143 kişi yakalandı
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
A Haber patlamanın izini sürüyor
A Haber patlamanın izini sürüyor
Saldırıların ardından Lübnan!
Saldırıların ardından Lübnan!
İlk dört maddeye şaşı bakanlar yok hükmünde
"İlk dört maddeye şaşı bakanlar yok hükmünde"
Kira tespitinde yapay zeka dönemi!
Kira tespitinde yapay zeka dönemi!
Siber katliam için 2 sahte şirket!
Siber katliam için 2 sahte şirket!
Siber terör saldırısını A Haber’de değerlendirdi
Siber terör saldırısını A Haber'de değerlendirdi
Amasya’da Türkiye’nin ilk kenevir fabrikası
Amasya'da Türkiye'nin ilk kenevir fabrikası
Esad’la görüşmeye hazırız
"Esad'la görüşmeye hazırız"
Daha Fazla Video Göster