Mesut H. Caşın: Liselilerin öne sürülmesi kirli oyunların göstergesidir

Üniversitelerdeki eylemlerden sonra şimdi de bazı marjinal yapıların, liseliler üzerinden kamuoyunda hassasiyet yaratma çabasına girdiği belirtiliyor. A Haber canlı yayınında sürece dair değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof Dr. Mesut Hakkı Caşın, konuya ilişkin açıklamasında 1770'li yıllara değinerek aynı senaryonun sağ ve sol kavgasında öğretmenlerin sokaklarda öldürülmesiyle sonuçlandığını belirtti. O yıllarda bir takım siyasi akımların öğretmenleri sokağa döktüğünü bunun neticesinde ise kan döküldüğünü belirten Caşın, aynı zamanda eğitime büyük zayiat verdiğini de sözlerine ekledi.