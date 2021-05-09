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Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Kadir gecesi ve sabah namazında da devam etti

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 10:12
Güncelleme:09.05.2021 10:18
Ramazan ayının ilk gününden bu yana doğu Kudüs'te terör estiren İsrail'in saldırıları, Kadir gecesi ve sabah namazı çıkışında da devam etti. İsrail polisi bir kez daha Şam kapısı önünde toplanan Filistinlilere şiddet uyguladı. Çıkan olaylarda en az 100 Filistinli yaralandı. Bir İsrailli milletvekilinin sivillere "gerçek mermi" ile müdahale edilmesini önermesi ise bölgedeki tansiyonu had safhaya çıkardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sert sözlerle kınadı. Başkan Erdoğan, İsrail'in terör devleti olduğunu bir kez daha dile getirdi ve "onları destekleyenler de bu zulme ortaktır" dedi.
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