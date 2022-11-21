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Mesai arkadaşları Hıncal Uluç'u A Haber'e anlattı: Kalemi 17 yaşındaydı...

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 10:13
Türk gazeteciliğinin duayen ismi Hıncal Uluç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Gazetecilik hayatı boyunca beraber çalıştığı yakın mesai arkadaşları Hıncal Uluç'u A Haber'e anlattı. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen, "Türk basını bir duayeni değil bir ansiklopediyi kaybetti. Bir kütüphaneyi kaybetti. Bir insan bu kadar çok okur mu? Bu kadar çok araştırır mı? 83 yaşında vefat etti. 6 ay öncesine kadar yazı yazarken kalemi 17 yaşındaydı. Hiçbir zaman düşünce olarak yaşlanmadı." dedi.
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